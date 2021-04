Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Milan (Di domenica 25 aprile 2021) L’ultima partita che conclude la 33a giornata di Serie A sarà Lazio-Milan. La sfida Champions inizierà alle 20:45 e sarà importante ai fini della classifica. Simone Inzaghi tornerà in panchina dopo il Covid e si affida al suo 3-5-2 con Lazzari e Fares sulle fasce o Marusic se non verrà schierato nei tre dietro. Correa più di Caicedo con Immoile, leiva sarà il vertice basso. Pioli deve fare i conti con alcune assenze, mancherà Ibrahimovic, mentre recupera Theo Hernandez per la fascia sinistra, al centro della difesa Tomori più di Romagnoli con Kjaer. Sulla trequarti Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic a sinistra con Mandzukic al centro dell’attacco favorito su Leao. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) L’ultima partita che conclude la 33a giornata di Serie A sarà. La sfida Champions inizierà alle 20:45 e sarà importante ai fini della classifica. Simone Inzaghi tornerà in panchina dopo il Covid e si affida al suo 3-5-2 con Lazzari e Faresfasce o Marusic se non verrà schierato nei tre dietro. Correa più di Caicedo con Immoile, leiva sarà il vertice basso. Pioli deve fare i conti con alcune assenze, mancherà Ibrahimovic, mentre recupera Theo Hernandez per la fascia sinistra, al centro della difesa Tomori più di Romagnoli con Kjaer. Sulla trequarti Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic a sinistra con Mandzukic al centro dell’attacco favorito su Leao. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

