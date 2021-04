"Le sue vere condizioni". Cav ancora ricoverato, paura in Forza Italia: le voci, sotto anonimato (Di domenica 25 aprile 2021) Silvio Berlusconi è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano. Sono trascorsi 19 giorni da quando il Cav è arrivato nell'ospedale lombardo per controlli post Covid, come precisato dal suo staff, motivo per cui i suoi avvocati hanno ottenuto un rinvio per legittimo impedimento dell'ultima udienza per lo “stralcio senese” del processo Ruby ter. Molti azzurri, però, si sentono “senza guida” e chiedono fino a quando il loro leader resterà ricoverato. Chi lo ha chiamato di recente, dice di averlo trovato bene, anche se provato psicologicamente dal lungo soggiorno. Secondo la AdnKronos, però, qualcuno tra gli azzurri "inizia a chiedersi quali siano le sue effettive condizioni di salute". Il punto è che il ritorno a casa di Berlusconi, ora, è diventato un giallo: nessuno allo stato delle cose sa dire quando sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Silvio Berlusconi èal San Raffaele di Milano. Sono trascorsi 19 giorni da quando il Cav è arrivato nell'ospedale lombardo per controlli post Covid, come precisato dal suo staff, motivo per cui i suoi avvocati hanno ottenuto un rinvio per legittimo impedimento dell'ultima udienza per lo “stralcio senese” del processo Ruby ter. Molti azzurri, però, si sentono “senza guida” e chiedono fino a quando il loro leader resterà. Chi lo ha chiamato di recente, dice di averlo trovato bene, anche se provato psicologicamente dal lungo soggiorno. Secondo la AdnKronos, però, qualcuno tra gli azzurri "inizia a chiedersi quali siano le sue effettivedi salute". Il punto è che il ritorno a casa di Berlusconi, ora, è diventato un giallo: nessuno allo stato delle cose sa dire quando sarà ...

Silvio Berlusconi ancora ricoverato, indiscrezioni: dubbi in Forza Italia, "quali sono le sue vere condizioni?" Liberoquotidiano.it Cane senza zampe anteriori insegna agli studenti la gentilezza e l’accettazione Nascere senza zampe anteriori è una vera sfida. Ma Tobi non solo è riuscito ad conviverci ma anche a sfruttare la sua condizione per aiutare gli altri. Questo mini pastore australiano insegna agli stu ...

Yanagihara: «Devastiamo la natura senza alcun rimorso e a volte senza rendercene conto» Hanya Yanagihara, giornalista e autrice de «Il popolo degli alberi»: «Pensiamo solo a tornare a vivere come prima». La contrapposizione tra uomo e natura non è nuova: «È una colonizzazione, distruggia ...

