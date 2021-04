Le Serie TV in uscita su Netflix dal 26 aprile: 4 titoli da segnare (Di domenica 25 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nuove uscite Netflix molto interessanti nella settimana tra il 26 aprile e il 2 maggio. Scopriamo insieme i titoli delle nuove Serie tv scelte per gli abbonati. Questa settimana sono davvero interessanti le proposte che possiamo trovare sulla piattaforma di streaming e pensate per il pubblico di abbonati. Diverse le nuove uscite Netflix dunque molto Leggi su youmovies (Di domenica 25 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nuove uscitemolto interessanti nella settimana tra il 26e il 2 maggio. Scopriamo insieme idelle nuovetv scelte per gli abbonati. Questa settimana sono davvero interessanti le proposte che possiamo trovare sulla piattaforma di streaming e pensate per il pubblico di abbonati. Diverse le nuove uscitedunque molto

Advertising

methandjames : @RUBlNROT Magari prova a leggere s&b in inglese, se vedi che capisci quasi tutto allora puoi provare! Comunque non… - robinxmoods : Io comunque mi ero messo questa nei segnalibri per poter dire che avevo ragione una volta uscita la serie e invece… - CeotechI : RT @CeotechI: Milestone e Dorna Sports S.L. sono liete di annunciare l'uscita di MotoGP™21, il nuovo capitolo della serie di simulazione di… - antigiannino96 : @falliremooggi @enricoI00 @marcullo02 Dalla Serie D campana in giù, se provi a fare un’uscita del genere palla al p… - imapapergirl : @blurryaure *sospiro di sollievo* per fortuna con l'uscita della serie mi sentirò più tranquilla -