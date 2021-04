(Di domenica 25 aprile 2021) Nel Regno Unito e nelle terre del Commonwealth, la morte di un membro della famiglia reale è un evento molto sentito. Quando, il 9 aprile scorso, Buckingham Palace ha annunciato la scomparsa del Principe Filippo di Edimburgo, le ostilità in Irlanda del Nord hanno subìto uno stop, come per magia. Noblesse oblige. Per dieci giorni di seguito, dalla morte al funerale del consorte della Regina Elisabetta II, nell’le tensioni si sono ‘congelate’ per poi riesplodere dopo il lutto in casa Windsor. All’inizio del mese i primi scontri tra manifestanti unionisti fedeli alla Gran Bretagna e la polizia avevano riacceso i riflettori su un conflitto settario che gli Accordi del Venerdì Santo del 1998 non hanno mai spento. Gruppi di giovani, addirittura ragazzini, hanno iniziato a bruciare pneumatici, mobili e masserizie lungo le strade per poi passare a bersagli più ...

"Le proteste in Ulster organizzate da teppisti lealisti che vogliono soldi da Londra. L'Irlanda unita sta arrivando"

