Le nuove regole sul ritorno a scuola in Lombardia: tampone rapido gratuito per studenti e prof. Ma sui test salivari nessuna traccia (Di domenica 25 aprile 2021) Alla vigilia del ritorno in classe in presenza almeno al 70% per tutti gli studenti delle scuole secondarie superiori, Regione Lombardia ha pubblicato sul proprio sito web le linee guida per la gestione dei sospetti casi di Coronavirus in ambito scolastico. Il documento prevede l'accesso al tampone rapido, gratuito e senza prenotazione, sia per gli studenti, sia per il personale scolastico che presentino sintomi a scuola oppure presso il proprio domicilio, ma avendo frequentato l'istituto nelle 48 ore precedenti. Ancora ignoto il piano di screening Nel testo, tuttavia, non c'è traccia di un piano di screening preventivo con controlli periodici per studenti, professori e ...

