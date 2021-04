Lazio zona gialla, cosa cambia per le scuole e gli studenti da lunedì 26 aprile 2021 (Di domenica 25 aprile 2021) Domani, lunedì 26 aprile, si darà il via alla tanto attesa ‘giornata delle riaperture’. Molte sono le cose che cambieranno, dall’apertura dei ristoranti ai “Green pass” per gli spostamenti. Una delle cose che più cambierà il nostro Paese però riguarda la riapertura in ambito scolastico: da domani infatti due sono le novità tanto attese ma anche tanto criticate. Da un lato vedremo il ritorno in classe per almeno il 70% degli studenti delle superiori, dall’altro anche per le Università cambierà qualcosa: gli atenei potranno svolgere in presenza la maggior parte delle lezioni. Leggi anche: Da domani 15 Regioni in zona gialla, solo la Sardegna in rosso: ecco cosa si potrà fare e le regole per gli spostamenti tra regioni zona gialla: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 aprile 2021) Domani,26, si darà il via alla tanto attesa ‘giornata delle riaperture’. Molte sono le cose che cambieranno, dall’apertura dei ristoranti ai “Green pass” per gli spostamenti. Una delle cose che più cambierà il nostro Paese però riguarda la riapertura in ambito scolastico: da domani infatti due sono le novità tanto attese ma anche tanto criticate. Da un lato vedremo il ritorno in classe per almeno il 70% deglidelle superiori, dall’altro anche per le Università cambierà qual: gli atenei potranno svolgere in presenza la maggior parte delle lezioni. Leggi anche: Da domani 15 Regioni in, solo la Sardegna in rosso: eccosi potrà fare e le regole per gli spostamenti tra regioni: ...

