Lazio-Milan, Pioli motivatore: “Champions? Se vuoi puoi: il resto sono scuse” (Di domenica 25 aprile 2021) Stefano Pioli, alla vigilia di Lazio-Milan, ha parlato dell'obiettivo Champions League. Paura di non arrivarci? Un motto come risposta Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 aprile 2021) Stefano, alla vigilia di, ha parlato dell'obiettivoLeague. Paura di non arrivarci? Un motto come risposta

Advertising

FBiasin : '#Superlega, 11 club di #SerieA chiedono sanzioni per #Juve, #Inter e #Milan. Non firmano Lazio, Napoli, Fiorentina… - AntoVitiello : #Milan, #Bennacer recupera per la #Lazio, difficile #Hernandez e #Ibrahimovic (Zlatan oggi personalizzato ma ci proverà fino all'ultimo) - forumJuventus : SuperLega, 11 squadre di Serie A scrivono a Dal Pino per chiedere provvedimenti contro Juve, Inter e Milan. Non fir… - infoitsport : Pioli: 'Milan più forte di tutti, tranne dell'Inter. Ibra salterà la Lazio' - infoitsport : Lazio Milan, i corner non sorridono alle due squadre: il dato -