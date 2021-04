Lazio-Milan, Pioli: “Leao? L’importante è la crescita. Per la posizione …” (Di domenica 25 aprile 2021) Stefano Pioli, alla vigilia di Lazio-Milan, ha parlato della crescita e della posizione in campo di Rafael Leao. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 aprile 2021) Stefano, alla vigilia di, ha parlato dellae dellain campo di Rafael. Queste le dichiarazioni

Advertising

FBiasin : '#Superlega, 11 club di #SerieA chiedono sanzioni per #Juve, #Inter e #Milan. Non firmano Lazio, Napoli, Fiorentina… - AntoVitiello : #Milan, #Bennacer recupera per la #Lazio, difficile #Hernandez e #Ibrahimovic (Zlatan oggi personalizzato ma ci proverà fino all'ultimo) - forumJuventus : SuperLega, 11 squadre di Serie A scrivono a Dal Pino per chiedere provvedimenti contro Juve, Inter e Milan. Non fir… - LordGalurd : RT @AroundTurin: The following Serie A teams have officially requested to sanction Juventus, Inter and Milan: Roma Torino Bologna Genoa Sa… - sportli26181512 : Milan, Corriere dello Sport: 'Un record da non fallire': 'Un record da non fallire'. È il titolo che il Corriere de… -