Lazio-Milan, Inzaghi: “Non è stato facile col Covid. Rinnovo? Ma sono tornato da tre ore…” (Di domenica 25 aprile 2021) “Settimana buona per il Rinnovo? sono tornato da tre ore, sto ancora ultimando le visite di idoneità, con tranquillità cercheremo di fare tutto”. Lo ha dichiarato il tecnico della Lazio Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Milan. “sono molto contento di essere tornato, non è stato un periodo facile – ha spiegato l’allenatore biancoceleste che domani tornerà in panchina dopo l’assenza per il Covid-19 – Avere una moglie e i tre figli positivi con me non è stata una bella esperienza ma fortunatamente è passata. Ci tenevo a fare i complimenti ai ragazzi e al mio staff perché sono stati bravissimi in questi 18 giorni”. “Gli episodi arbitrali di Napoli? Ognuno è ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) “Settimana buona per ilda tre ore, sto ancora ultimando le visite di idoneità, con tranquillità cercheremo di fare tutto”. Lo ha dichiarato il tecnico dellaSimonein conferenza stampa alla vigilia della sfida al. “molto contento di essere, non èun periodo– ha spiegato l’allenatore biancoceleste che domani tornerà in panchina dopo l’assenza per il-19 – Avere una moglie e i tre figli positivi con me non è stata una bella esperienza ma fortunatamente è passata. Ci tenevo a fare i complimenti ai ragazzi e al mio staff perchéstati bravissimi in questi 18 giorni”. “Gli episodi arbitrali di Napoli? Ognuno è ...

