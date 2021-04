L'auto vola in un fossato, dentro un uomo: trasportato in ospedale è grave (Di domenica 25 aprile 2021) Brutto incidente ieri sera a Castelfidardo intorno alle 21.30. Un ragazzo è piombato con l'auto in un fosso vicino alla rotatoria di via Marx. Le cause sono ancora da accertare ma il mezzo è finito ... Leggi su anconatoday (Di domenica 25 aprile 2021) Brutto incidente ieri sera a Castelfidardo intorno alle 21.30. Un ragazzo è piombato con l'in un fosso vicino alla rotatoria di via Marx. Le cause sono ancora da accertare ma il mezzo è finito ...

Ultime Notizie dalla rete : auto vola L'auto vola in un fossato, dentro un uomo: trasportato in ospedale è grave Brutto incidente ieri sera a Castelfidardo intorno alle 21.30. Un ragazzo è piombato con l'auto in un fosso vicino alla rotatoria di via Marx. Le cause sono ancora da accertare ma il mezzo è finito dritto nella scarpata finendo lì la sua corsa. Il conducente è rimasto incastrato nell'...

F1 - Imola 1982: 'Bastano due auto per fare una corsa' Tutto sembra andare come da copione, con Villeneuve che vola verso la prima vittoria stagionale ... la celebre testata giornalistica britannica riporterà laconicamente: 'Bastano due auto per fare una ...

