L’Atalanta trova il Bologna e il suo tifo molto vip: è la squadra di scrittori, musicisti, politici (e forse anche del Duce) (Di domenica 25 aprile 2021) Il Bologna è tornato in serie A nell’estate 2015 con una vecchia conoscenza nerazzurra in panchina, mister Delio Rossi. Lo ha fatto partendo da quarta classificata e dopo aver avuto la meglio in due scontri incrociati solo per il miglior … Leggi su ecodibergamo (Di domenica 25 aprile 2021) Ilè tornato in serie A nell’estate 2015 con una vecchia conoscenza nerazzurra in panchina, mister Delio Rossi. Lo ha fatto partendo da quarta classificata e dopo aver avuto la meglio in due scontri incrociati solo per il miglior …

Advertising

Romanistante : @FdR__85 Ragazzi se l'atalanta sono un branco di pippe ammaestrate per giocare a memoria e correre per 280' su 90'… - derbynewsitalia : #RomaAtalanta 1-1 Cristante con una staffilata dai venti metri trova il pari per la Roma. Per i giallorossi un punt… - ContropiedeA : La Roma graziata da 4 palle gol sciupate dall'Atalanta, con l'uomo in più trova il pareggio e rischia di vincere - PagineRomaniste : 91’ - Ancora Muriel. L’attaccante dell’Atalanta si gira al limite e calcia, il suo tentativo ancora una volta non t… - GBarutta : @tuttosport Coglioni l'atalanta mantiene un fatturato sinchè trova le GALLINE dalle UOVA d' ORO !! Vedremo l'atalan… -