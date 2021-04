L’Atalanta stende cinque volte il Bologna (Di domenica 25 aprile 2021) È un continuo trionfo nei 90? quello delL’Atalanta contro il Bologna. A Bergamo la Dea annulla gli uomini di Sinisa Mihajlovic fin dai primi istanti del match. Nei primi 20?, in realtà, c’è un ottimo scambio e anche il Bologna si fa ben notare e infatti Gollini è stato costretto a uscire due volte su Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 25 aprile 2021) È un continuo trionfo nei 90? quello delcontro il. A Bergamo la Dea annulla gli uomini di Sinisa Mihajlovic fin dai primi istanti del match. Nei primi 20?, in realtà, c’è un ottimo scambio e anche ilsi fa ben notare e infatti Gollini è stato costretto a uscire duesu Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

abollis : RT @Eurosport_IT: Malinovskyi all'87' stende la Juve. Finisce 1-0 per l'Atalanta ed è sorpasso al terzo posto ??????? #AtalantaJuve https://t… - RedazioneFM : #SerieA: L'#Atalanta stende la #Juve, #Milan ok! #Lazio e #Bologna a valanga - ParmaLiveTweet : Serie A, l'Atalanta stende la Juventus con Malinovskyi, vincono Lazio e Bologna - SaxSan2 : La #Lazio batte il #Benevento L'#Atalanta non si ferma più e stende anche la #Juventus #Milan 66 #Atalanta 64… - mastrodea74 : RT @Eurosport_IT: Malinovskyi all'87' stende la Juve. Finisce 1-0 per l'Atalanta ed è sorpasso al terzo posto ??????? #AtalantaJuve https://t… -

