L'Atalanta balza al secondo posto: Muriel show, Bologna travolto 5 a 0 (Di domenica 25 aprile 2021) Goleada al malcapitato Bologna e secondo posto, almeno per una notte. L'Atalanta fa tremendamente sul serio e nella volata Champions League sembra la squadra più in salute. Dopo un avvio complicato la 'Dea' si scioglie e piega già nel primo tempo il Bologna, punito dalle giocate di Muriel e Malinovskyi. Nella ripresa gli emiliani perdono Schouten, espulso per un fallaccio su Romero, e i padroni di casa si scatenano, infliggendo una lezione di calcio agli ospiti, puniti anche da Freuler, Zapata e Miranchuk. La squadra di Gasperini si conferma una macchina da gol, il mezzo passo falso con la Roma è già alle spalle. Giocando così, nessun traguardo agli orobici sembra precluso. A cominciare da quel secondo posto indicato dal tecnico piemontese come ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Goleada al malcapitato, almeno per una notte. L'fa tremendamente sul serio e nella volata Champions League sembra la squadra più in salute. Dopo un avvio complicato la 'Dea' si scioglie e piega già nel primo tempo il, punito dalle giocate die Malinovskyi. Nella ripresa gli emiliani perdono Schouten, espulso per un fallaccio su Romero, e i padroni di casa si scatenano, infliggendo una lezione di calcio agli ospiti, puniti anche da Freuler, Zapata e Miranchuk. La squadra di Gasperini si conferma una macchina da gol, il mezzo passo falso con la Roma è già alle spalle. Giocando così, nessun traguardo agli orobici sembra precluso. A cominciare da quelindicato dal tecnico piemontese come ...

