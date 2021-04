L' arresto ha causato danni | dramma Fabrizio Corona | lo sfogo della madre a Domenica Live

(Di domenica 25 aprile 2021) “Il suoha”: ladi, Gabriella Privitera, parla cosìsituazione del figlio a, ospite di Barbara D'Urso. Si tratta del primo interventosignora da quando l'ex re dei paparazzi ha lasciato il carcere di Monza, dopo che gli sono stati concessi di nuovo i domiciliari. “è migliorato ma questonon ci voleva. Hatanti. Adessodeve riprendere il cammino lasciato. Anche per me non è stata una passeggiata”, ha spiegato la signora Gabriella. Nel corsotrasmissione, la Privitera ha spesso discusso con ...

Sicuramente è migliorato, sta lavorando per questo ma questo non ci voleva. Ha tanti danni, soprattutto a lui che deve riprendere il cammino lasciato. Ma anche a me.... 'Adesso è abbastanza tenero ma devo stare attenta a parlare, vuole sempre che gli si dica sì per tutti ma adesso è veramente migliorato, questo non ci voleva. Ha tanti danni, ... Domenica Live, la mamma di Fabrizio Corona (Gabriella) rompe il silenzio dopo il ritorno a casa La mamma di Fabrizio Corona è intervenuta a Domenica Live, ...