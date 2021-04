L’anno del Covid ha portato a Bergamo un saldo negativo per le imprese: 991 in meno (Di domenica 25 aprile 2021) L’Osservatorio sulle imprese della Camera di commercio di Bergamo analizza il primo trimestre del 2021 che si chiude con 94.006 sedi di imprese registrate in provincia di Bergamo. I dati di flusso mostrano un calo su base tendenziale: le nuove iscrizioni sono 1.721 (+13,7% su base annua) e le cessazioni sono 1.737 (di cui 1.724 non d’ufficio) con un calo pari a -16,7% su base annua. Il saldo complessivo tra iscrizioni e cessazioni risulta negativo con -16 unità (-573 nel corrispondente periodo del 2020). Il tasso di natalità delle imprese registra l’1,8%, con una crescita di +0,2 punti rispetto al corrispondente trimestre del 2020. Il tasso di mortalità, invece, segna l’1,8%, segnando una diminuzione rispetto allo stesso periodo delL’anno scorso. Le ... Leggi su bergamonews (Di domenica 25 aprile 2021) L’Osservatorio sulledella Camera di commercio dianalizza il primo trimestre del 2021 che si chiude con 94.006 sedi diregistrate in provincia di. I dati di flusso mostrano un calo su base tendenziale: le nuove iscrizioni sono 1.721 (+13,7% su base annua) e le cessazioni sono 1.737 (di cui 1.724 non d’ufficio) con un calo pari a -16,7% su base annua. Ilcomplessivo tra iscrizioni e cessazioni risultacon -16 unità (-573 nel corrispondente periodo del 2020). Il tasso di natalità delleregistra l’1,8%, con una crescita di +0,2 punti rispetto al corrispondente trimestre del 2020. Il tasso di mortalità, invece, segna l’1,8%, segnando una diminuzione rispetto allo stesso periodo delscorso. Le ...

