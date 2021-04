Lanciano droga dal finestrino dell’auto in fuga a Torino (Di domenica 25 aprile 2021) Mercoledì sera, transitando in corso Lombardia, all’altezza di via Luini, gli agenti della Squadra Volante notano due persone che alla vista degli agenti salgono sulla loro auto in sosta e scappano e durante la fuga Lanciano droga dal finestrino dell’auto. I poliziotti li raggiungono per sottoporli a controllo invitandoli a fermarsi. Con una manovra repentina, Leggi su periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021) Mercoledì sera, transitando in corso Lombardia, all’altezza di via Luini, gli agenti della Squadra Volante notano due persone che alla vista degli agenti salgono sulla loro auto in sosta e scappano e durante ladal. I poliziotti li raggiungono per sottoporli a controllo invitandoli a fermarsi. Con una manovra repentina,

