La variante indiana minaccia anche l'Italia, Speranza blocca l'ingresso dall'India (Di domenica 25 aprile 2021) Sequenziata anche in Italia, a Firenze, lo scorso 10 aprile, la variante del Coronavirus cosiddetta indiana preoccupa l'Europa: si contano circa un centinaio di casi, individuati in Regno Unito, in Belgio, in Germania e nella vicina Svizzera. Il ministro della Salute Roberto Speranza, nel tentativo di arginarne la diffusione nel Paese, ha interdetto l'ingresso in Italia a chi è transitato dall'India negli ultimi 14 giorni. Ad eccezione dei residenti italiani, i quali «potranno rientrare con tampone in partenza e all'arrivo e con obbligo di quarantena». «Chiunque sia stato in India negli ultimi 14 giorni e si trovi già nel nostro Paese è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione», ha aggiunto il ministro. La preoccupazione, in assenza di certezze ...

