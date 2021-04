La trombosi ti spaventa? Ecco i sintomi per riconoscerla e le strategie per cercare di prevenirla (Di domenica 25 aprile 2021) La trombosi è un problema grave che andrebbe sempre evitato. Scopri come farlo in modo naturale. Ultimamente si sente parlare spesso di trombosi per via dei vaccini e per il rischio che, seppur limitato, ha spaventato diverse persone. La trombosi, però, è un problema che esiste da sempre e che può verificarsi per motivi diversi. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 25 aprile 2021) Laè un problema grave che andrebbe sempre evitato. Scopri come farlo in modo naturale. Ultimamente si sente parlare spesso diper via dei vaccini e per il rischio che, seppur limitato, hato diverse persone. La, però, è un problema che esiste da sempre e che può verificarsi per motivi diversi. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : trombosi spaventa Disinformazione Ed ecco allora che un caso di trombosi su centinaia di migliaia di vaccinati diventa l'argomento ... L'episodio viene caricato di un significato al di là del reale, la gente si spaventa e si preoccupa, ...

Riaperture, Pregliasco: 'Ci sarà prezzo, rischio oggettivo' ... minimizza i dati e alcuni studi ce lo dicono, tutto ciò che è la mobilità intorno spaventa - ...afferma poi l'esperto alla vigilia del responso dell'Agenzia europea del farmaco Ema sui casi di trombosi ...

VACCINO: si Parte con Johnson e Johnson, è PERFETTO per una specifica fascia d’età secondo il prof. Bassetti Il vaccino Johnson & Johnson è raccomandato per gli over 60 dopo i rari casi di trombosi riscontrati in seguite alla vaccinazione. Dopo uno stop di alcuni giorni, l’EMA ha dato il via libera all’utili ...

