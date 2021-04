La Super League 'giocata' dai tifosi sui social (Di domenica 25 aprile 2021) AGI - In appena 48 ore la #SuperLega è stata annunciata e poi abortita per l'abbandono di alcune delle squadre aderenti, dopo le fortissime e immediate resistenze dei tifosi, delle istituzioni del calcio internazionale e dei politici. La competizione privata a numero chiuso alternativa alla Champions League che riunisce le 20 migliori squadre europee, fortemente voluta da Juventus e Real Madrid per aumentare gli introiti economici destinati ai club, si è arenata di fronte alla fortissima ostilità dei tifosi che l'hanno ritenuta inaccettabile, giudicata elitaria, penalizzante per le squadre medie e piccole, e soprattutto contraria ai valori dello sport. Un progetto al quale stavano lavorando da mesi alcuni dei più importanti presidenti del calcio europeo guidati da Andrea Agnelli (Juventus) e Florentino Perez (Real ... Leggi su agi (Di domenica 25 aprile 2021) AGI - In appena 48 ore la #Lega è stata annunciata e poi abortita per l'abbandono di alcune delle squadre aderenti, dopo le fortissime e immediate resistenze dei, delle istituzioni del calcio internazionale e dei politici. La competizione privata a numero chiuso alternativa alla Championsche riunisce le 20 migliori squadre europee, fortemente voluta da Juventus e Real Madrid per aumentare gli introiti economici destinati ai club, si è arenata di fronte alla fortissima ostilità deiche l'hanno ritenuta inaccettabile, giudicata elitaria, penalizzante per le squadre medie e piccole, e soprattutto contraria ai valori dello sport. Un progetto al quale stavano lavorando da mesi alcuni dei più importanti presidenti del calcio europeo guidati da Andrea Agnelli (Juventus) e Florentino Perez (Real ...

Advertising

sportmediaset : Le dichiarazioni del presidente #Uefa non sono piaciute soprattutto in Italia e Spagna e sui social spopola… - CB_Ignoranza : Ma come fate a preferire la Super League quando c'è Mattia Destro che inciampa a porta vuota? #GenoaSpezia #SerieA - you_trend : THREAD: LA SUPER LEAGUE, UN FALLIMENTO POLITICO? A causa del malcontento provocato, il progetto calcistico della… - pippomartella : RT @forumJuventus: Ceferin: 'Juve, Real e Barça riceveranno le pene più dure. Sono come i terrapiattisti e credono ancora nella #SuperLeagu… - Eduardo97696199 : RT @Inter: ?? | ANNUNCIO I principali Club europei di calcio annunciano la nuova #SuperLeague ?? -