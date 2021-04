La stravittoria dell' Infiltrato

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 25 aprile 2021) L'ha stravinto la battaglia per intestarsi il clima di riapertura che si respira nel paese. Ha vinto con tutti e contro nessuno. Regioni e comuni unanimi appoggiano le sue richieste e la sua dissociazione dalle decisioni sul coprifuoco e altro. Il governo fa figura arcigna e dispotica di tutore non abbastanza flessibilea salute comune: una oligarchia tinta di ideologismi, e sostenuta da una coorte di esperti di cui molti italiani non vogliono più sentire parlare, distante dalla sensibilità degli amministratori, del paese reale,e soluzioni concrete e mature. Splendida piattaforma per social e talk-show, per la conquista’opinione pubblica fin qui accucciata nel civismo indotto dalla pandemia ma ora tentata dalla soluzione liberazionista, con l’appoggio di potenti forze economiche grandi e medie ...