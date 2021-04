La Storia non è retorica, il mio 25 Aprile. (Di domenica 25 aprile 2021) Ogni 25 Aprile l’Italia si riscopre ideologicamente divisa in una visione semplicistica e manichea della Storia che prevede solo due fazioni: “fascisti” ed “antifascisti”. La narrazione è semplice quasi banale: prima c’era il fascismo che opprimeva gli italiani, poi gli italiani divennero tutti partigiani e il fascismo fu sconfitto. L’unica verità in questa visione precotta sono le patenti distribuite con larghezza nel secondo dopoguerra a centinaia di migliaia di sedicenti partigiani. Da contraltare a questa italianata fanno le poche migliaia di epurazioni effettivamente avvenute nei ranghi militari e nell’amministrazione pubblica dove, sostanzialmente, la massa del personale rimase la stessa dei tempi del regime. Il motivo è semplice: gli Italiani, fra il 1922 ed il 1943 al fascismo aderirono in massa. Una minoranza per convinzione, la massa per ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 aprile 2021) Ogni 25l’Italia si riscopre ideologicamente divisa in una visione semplicistica e manichea dellache prevede solo due fazioni: “fascisti” ed “antifascisti”. La narrazione è semplice quasi banale: prima c’era il fascismo che opprimeva gli italiani, poi gli italiani divennero tutti partigiani e il fascismo fu sconfitto. L’unica verità in questa visione precotta sono le patenti distribuite con larghezza nel secondo dopoguerra a centinaia di migliaia di sedicenti partigiani. Da contraltare a questa italianata fanno le poche migliaia di epurazioni effettivamente avvenute nei ranghi militari e nell’amministrazione pubblica dove, sostanzialmente, la massa del personale rimase la stessa dei tempi del regime. Il motivo è semplice: gli Italiani, fra il 1922 ed il 1943 al fascismo aderirono in massa. Una minoranza per convinzione, la massa per ...

Advertising

sole24ore : Avevamo una Silicon Valley in Italia e non ce ne siamo mai accorti. Potevamo essere i pionieri della rivoluzione hi… - chetempochefa : In occasione del #25aprile, domenica a #CTCF da @fabfazio ci sarà uno spazio importante dedicato alla storia di Edi… - lucianonobili : 'Riconoscere il #genocidioarmeno non è incolpare Turchia, ma confermare la storia. Vogliamo che non accada mai più'… - theroses99 : Se veramente stanno portando avanti la storia delle donna aggressiva verso un uomo beh allora tanto di applauso ai… - Badrplug : @pierpaolopretel Pedro ma è inutile scriverlo ogni volta, tanto finché non avranno un altra storia da sognare ti tormenteranno -