La statale 'Amalfitana' riapre a due mesi dalla frana (Di domenica 25 aprile 2021) AGI - Due mesi esatti di lavori ed è tornata percorribile la strada statale 163 'Amalfitana'. Il 2 febbraio era stata interessata da una grossa frana dal versante roccioso 'Vagliendola' che di fatto aveva spezzato in due la Costa d'Amalfi. L'intervento del valore complessivo di circa 1,1 milione di euro, finanziato con risorse Anas e affidato mediante accordo quadro, è consistito nella realizzazione di una rete di micropali, su cui è stato costruito un muro fondante, con un sistema di tiranti. Fondamentale per la stagione turistica Il muro è stato realizzato attraverso cinque fasi di cantiere fino al raggiungimento della quota strada, a oltre 10 metri d'altezza. "Noi ci siamo dati l'obiettivo di rendere fruibile la strada perché questo avrebbe pregiudicato la stagione turistica della costiera ...

