La Roma ha staccato la spina | il Cagliari vince 3-2

Roma – Prima della trasferta di Manchester la Roma vola a Cagliari per un impegno di campionato che a sorpresa serve quasi più a resistere agli attacchi del Sassuolo ottavo che ad assaltare la Lazio sesta. Ampio turnover da parte di Fonseca, che lancia titolare il desaparecido Santon e butta nella mischia il redivivo Smalling per fargli fare minutaggio. In campo anche Fazio, Peres, Perez e Mayoral. Primo tempo non buono Nei primi quarantacinque minuti di gioco la Roma dimostra di essere la stessa squadra in difficoltà delle ultime partite, subendo goal alla prima occasione: cross di Nandez dalla destra, Joao Pedro di tacco prolunga e il liberissimo Lykogiannis segna da due passi. Ci prova Carles Perez, ma la sua conclusione termina fuori. Al 27? Pellegrini trova l'imbucata per Perez, il quale calcia col mancino ...

