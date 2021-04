La Roma ha la testa a Manchester. Il Cagliari aggancia il Benevento: a quota 38 la luce? (Di domenica 25 aprile 2021) Si salvi chi può. E chi può sono Fiorentina, Spezia, Torino, Benevento e Cagliari. Lo scatto salvezza della trentatreesima giornata di Serie A è della squadra di Semplici che aggancia il Benevento e recupera il decimo punto ai sanniti dall’arrivo di Semplici sulla panchina sarda. Trentuno punti per un Cagliari che batte una Roma già con la testa a Manchester per la semifinale di andata di Europa League. Il Cagliari ha vinto tre delle cinque gare interne di campionato con Leonardo Semplici in panchina (2P), più delle precedenti 12 con Eusebio Di Francesco alla guida. La vittoria sulla Roma e la rimonta salvezza porta proprio la firma dell’ex tecnico della Spal, capace di rilanciarsi nel migliore dei modi con una rosa ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Si salvi chi può. E chi può sono Fiorentina, Spezia, Torino,. Lo scatto salvezza della trentatreesima giornata di Serie A è della squadra di Semplici cheile recupera il decimo punto ai sanniti dall’arrivo di Semplici sulla panchina sarda. Trentuno punti per unche batte unagià con laper la semifinale di andata di Europa League. Ilha vinto tre delle cinque gare interne di campionato con Leonardo Semplici in panchina (2P), più delle precedenti 12 con Eusebio Di Francesco alla guida. La vittoria sullae la rimonta salvezza porta proprio la firma dell’ex tecnico della Spal, capace di rilanciarsi nel migliore dei modi con una rosa ...

