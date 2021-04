La primaria di Malattie infettive di Frosinone: «Qui famiglie decimate e reparti pieni, le riaperture ora sono pericolosissime» – Il video (Di domenica 25 aprile 2021) La dottoressa Katia Casinelli è responsabile dell’unità operativa Malattie infettive ed Epatologia dell’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone. Non un luogo qualsiasi quando si parla di varianti e dell’impatto devastante che le mutazioni del Covid-19 hanno avuto sulla popolazione. La scia di morte in Ciociaria ha provocato nei primi tre mesi del 2021 più decessi di tutto l’intero 2020. La squadra della dottoressa Casinelli e della Direttrice Pierpaola D’alessandro ha combattuto contro un nemico ancora più forte e rialzato le sorti di una sanità locale da tempo vittima di lacune. «famiglie decimate e reparti colmi», il bollettino di una guerra che la primaria racconta di dover ancora combattere. È per questo che le riaperture decise dal governo ... Leggi su open.online (Di domenica 25 aprile 2021) La dottoressa Katia Casinelli è responsabile dell’unità operativaed Epatologia dell’ospedale “Fabrizio Spaziani” di. Non un luogo qualsiasi quando si parla di varianti e dell’impatto devastante che le mutazioni del Covid-19 hanno avuto sulla popolazione. La scia di morte in Ciociaria ha provocato nei primi tre mesi del 2021 più decessi di tutto l’intero 2020. La squadra della dottoressa Casinelli e della Direttrice Pierpaola D’alessandro ha combattuto contro un nemico ancora più forte e rialzato le sorti di una sanità locale da tempo vittima di lacune. «colmi», il bollettino di una guerra che laracconta di dover ancora combattere. È per questo che ledecise dal governo ...

