La peste russa | le ribellioni e il generale che “salvò Mosca dai guai”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 25 aprile 2021) L’epidemia dinegli anni 1770-1772 fu l’ultima di questa malattia in Europa, e arrivò aattraverso l’Ucraina e la Moldavia durante una delle campagne russo-turche, causando una terrificante mortalità in città, nonché anarchia, panico e sommosse. Il conflitto, iniziato nell’anno 1768, ha coinvolto due grandi potenze: l’Impero turco ottomano, di religione islamica e l’organizzazione politica di un califfato, e la Coalizione ortodossa, guidata dall’Impero russo. Gran parte del conflitto ha avuto luogo nei Balcani e nel Caucaso, dove ci sono stati piccoli e regionali focolai di, molto probabilmente a causa delle terribili condizioni di vita che solitamente una guerra provoca. Lasi diffuse poi ainsieme ai soldati di ritorno dalle ostilità, così come attraverso bottini di ...