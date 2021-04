La Notte degli Oscar 2021 | dove e a che ora guardarli | nominations | previsioni | favoriti

Leggi su amica

(Di domenica 25 aprile 2021) Siete pronti? Ladelle stelle sta per cominciare. Glisegnano davvero il primo atto del ritorno alla normalità. Avevano sancito la fine della vita come la conoscevamo nel 2020. Ora sono il simbolo della speranza. Con una formula nuova, a metà tra America ed Europa. Un parterre di star in ascesa. Un pizzico d’Italia. Ma ecco tutto quello che c’è da sapere sulla cerimonia che festeggia il cinema. Mai cerimoniafu più attesa. Lasarà infatti completamente diversa dalle 93 che l’anno preceduta. Nell’attesa di vederla su Sky a partire dalle 00.15, ecco tutto quello che si sa sullapiù magica dell’anno…e a che ora guardare gli ...