La ministra Gelmini dice che si potrà cenare al ristorante fino alle 22. Ma il Viminale smentisce (Di domenica 25 aprile 2021) La ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Marastella Gelmini, parlando con Il Messaggero, aveva rassicurato: si potrà stare a cena fuori fino alle 22, poi ci si alzerà da tavola e si farà rientro a casa, nessuno farà multe a chi si comporterà così. Come a dire: anche se il coprifuoco è alle 22, chi cenerà fuori potrà rientrare tranquillamente anche qualche minuto (o tanti), dopo. E insomma, qualcuno stava già festeggiando pensando di poter dilatare la sua permanenza fuori casa. Si legge nell’intervista alla ministra pubblicata dal quotidiano romano: Le riaperture sono una vittoria per gli italiani. Quasi tutta Italia è in zona gialla, i nostri ragazzi tornano a scuola, ripartono tante attività economiche. C’è stata qualche polemica sul ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Laper gli Affari regionali e le Autonomie Marastella, parlando con Il Messaggero, aveva rassicurato: sistare a cena fuori22, poi ci si alzerà da tavola e si farà rientro a casa, nessuno farà multe a chi si comporterà così. Come a dire: anche se il coprifuoco è22, chi cenerà fuoririentrare tranquillamente anche qualche minuto (o tanti), dopo. E insomma, qualcuno stava già festeggiando pensando di poter dilatare la sua permanenza fuori casa. Si legge nell’intervista allapubblicata dal quotidiano romano: Le riaperture sono una vittoria per gli italiani. Quasi tutta Italia è in zona gialla, i nostri ragazzi tornano a scuola, ripartono tante attività economiche. C’è stata qualche polemica sul ...

Advertising

Veronicayesss : RT @ultimenotizie: “Chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far rit… - brumas00 : RT @vitalbaa: Se da domani qualcuno sarà fermato perché è in giro dopo le 22, gli basterà esibire l’intervista di oggi a Gelmini? Varrà com… - VirgilioZanni : RT @P_M_1960: Il coprifuoco non scatta alle 22 per chi mangia fuori al ristorante. Questo è quanto affermato oggi dalla Gelmini ma prontame… - katun79 : RT @P_M_1960: Il coprifuoco non scatta alle 22 per chi mangia fuori al ristorante. Questo è quanto affermato oggi dalla Gelmini ma prontame… - relazionando : Il caso è nato da una dichiarazione della ministra Gelmini che in un’intervista ha detto: «Chi va al ristorante può… -