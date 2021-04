“La mano non si muove”. Gianni Morandi, brutta notizia. È lui a raccontare cosa sta succedendo (Di domenica 25 aprile 2021) Se l’è vista davvero brutta. Gianni Morandi ha spaventato tutti con quell’incidente che ancora oggi lo costringe ad una lunga e faticosa fisioterapia. L’amato cantautore e personaggio tv stava bruciando delle sterpaglie quando è inciampato e è finito dentro le fiamme. Immediato il ricovero al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena con questo bollettino: “Ustioni di secondo e di terzo grado, molto profonde, tali da non escludere nei prossimi giorni un intervento chirurgico per scongiurare complicazioni”. Effettivamente Gianni è stato operato e ci sono voluti diversi giorni prima che lasciasse l’ospedale. Poi, com’è solito fare, ha aggiornato i tantissimi follower postando numerosi messaggi in cui ha raccontato le varie tappe della fase di riabilitazione. “Ho iniziato la riabilitazione ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Se l’è vista davveroha spaventato tutti con quell’incidente che ancora oggi lo costringe ad una lunga e fatifisioterapia. L’amato cantautore e personaggio tv stava bruciando delle sterpaglie quando è inciampato e è finito dentro le fiamme. Immediato il ricovero al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena con questo bollettino: “Ustioni di secondo e di terzo grado, molto profonde, tali da non escludere nei prossimi giorni un intervento chirurgico per scongiurare complicazioni”. Effettivamenteè stato operato e ci sono voluti diversi giorni prima che lasciasse l’ospedale. Poi, com’è solito fare, ha aggiornato i tantissimi follower postando numerosi messaggi in cui ha raccontato le varie tappe della fase di riabilitazione. “Ho iniziato la riabilitazione ...

