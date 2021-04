La mamma di Elena: "Le rimarrò accanto comunque" (Di domenica 25 aprile 2021) La madre di Elena Gioia, accusata dell'omicidio del padre ad Avellino dichiara di voler rimanere accanto alla figlia durante le indagini preliminari. Omicidio Avellino, madre di Elena: “Voleva ucciderci, ma non rimarrà sola” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 25 aprile 2021) La madre diGioia, accusata dell'omicidio del padre ad Avellino dichiara di voler rimanerealla figlia durante le indagini preliminari. Omicidio Avellino, madre di: “Voleva ucciderci, ma non rimarrà sola” su Notizie.it.

Advertising

juve_elena : @Roby_BN Buon compleanno alla tua cara mamma ??????? che da lassù ?? ti protegge e ti ama sempre ?Un abbraccio di ? Cia… - anteprima24 : ** Omicidio Gioia, mamma Liliana: 'Elena ha pensato di ammazzarci ma non posso lasciarla sola' **… - zazoomblog : Omicidio Avellino mamma Liana non abbandona Elena: “Voleva farci uccidere ma non la lascio sola” - #Omicidio… - occhio_notizie : ?? ULTIMA ORA - dayane_nel : @ArriviAlCuore3 @NaliOfficial @ElenadAmario Mamma mia Elena ?????? -