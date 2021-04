La malaria ha la sua Giornata mondiale il 25 aprile. Che cos'è, chi colpisce e dove, perché si vuole sconfiggere entro il 2030 (Di domenica 25 aprile 2021) La Giornata mondiale contro la malaria è stata istituita dall’Organizzazione mondiale della Sanità nel 2007 e viene celebrata il 25 aprile di ogni anno. È l’occasione per rinnovare l’attenzione pubblica sulla malattia, affinché i progressi compiuti non siano vanificati nei prossimi anni dal decremento dei finanziamenti e dalla spietata “competizione” con l’attuale pandemia da Sars-CoV-2. Leggi anche › Fabrizio Pregliasco: «malaria? La probabilità che si verifichi un altro caso è infinitesimale» › malaria: arriva il primo vaccino › malaria: ... Leggi su iodonna (Di domenica 25 aprile 2021) Lacontro laè stata istituita dall’Organizzazionedella Sanità nel 2007 e viene celebrata il 25di ogni anno. È l’occasione per rinnovare l’attenzione pubblica sulla malattia, affinché i progressi compiuti non siano vanificati nei prossimi anni dal decremento dei finanziamenti e dalla spietata “competizione” con l’attuale pandemia da Sars-CoV-2. Leggi anche › Fabrizio Pregliasco: «? La probabilità che si verifichi un altro caso è infinitesimale» ›: arriva il primo vaccino ›: ...

