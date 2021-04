La lettera di Martina Ciontoli: “Marco stava morendo e io no avevo capito niente” (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo Federico Ciontoli, prima che il 3 maggio si metta la parola fine a tutta la vicenda giudiziaria che vede coinvolta la famiglia, anche Martina decide di parlare. La fidanzata di Marco Vannini lo fa con una lunga lettera diffusa dal TG2 e che è stata ripresa nelle ultime ore da tutte le testate giornalistiche nazionali. In attesa che la Cassazione si esprima e che ci sia il finale di una delle storie più brutte della cronaca degli ultimi anni, Martina prova a raccontare che cosa è successo la notte in cui ha perso il fidanzato. Racconta che cosa è accaduto la sera in cui Marco Vannini è stato ucciso dopo una cena in famiglia nella villetta dei Ciontoli a Ladispoli. La lettera di Martina Ciontoli fidanzata di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo Federico, prima che il 3 maggio si metta la parola fine a tutta la vicenda giudiziaria che vede coinvolta la famiglia, anchedecide di parlare. La fidanzata diVannini lo fa con una lungadiffusa dal TG2 e che è stata ripresa nelle ultime ore da tutte le testate giornalistiche nazionali. In attesa che la Cassazione si esprima e che ci sia il finale di una delle storie più brutte della cronaca degli ultimi anni,prova a raccontare che cosa è successo la notte in cui ha perso il fidanzato. Racconta che cosa è accaduto la sera in cuiVannini è stato ucciso dopo una cena in famiglia nella villetta deia Ladispoli. Ladifidanzata di ...

