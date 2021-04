La Juventus ricorda Andrea Fortunato a 26 anni dalla morte: “Andrea sempre uno di noi” (Di domenica 25 aprile 2021) La Juventus sul proprio sito ufficiale, ha ricordato Andrea Fortunato, scomparso il 25 aprile del 1995 a causa di una grave malattia. Questo il testo: “Gli anni scorrono, inesorabilmente, proprio come le lacrime di tutti noi in quel maledetto 25 aprile 1995 quando venne comunicata la notizia della prematura scomparsa di Andrea Fortunato, a soli 23 anni. Ci manca, Andrea. Tanto. Ci mancano la sua semplicità, il suo sorriso. Ci manca la sua forza d’animo che lo ha sempre contraddistinto, anche nel momento più difficile. Ciò che ci teniamo stretto, però, è il suo ricordo. È indelebile nei nostri cuori e nelle nostre menti perché quel maledetto giorno di ventisei ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Lasul proprio sito ufficiale, hato, scomparso il 25 aprile del 1995 a causa di una grave malattia. Questo il testo: “Gliscorrono, inesorabilmente, proprio come le lacrime di tutti noi in quel maledetto 25 aprile 1995 quando venne comunicata la notizia della prematura scomparsa di, a soli 23. Ci manca,. Tanto. Ci mancano la sua semplicità, il suo sorriso. Ci manca la sua forza d’animo che lo hacontraddistinto, anche nel momento più difficile. Ciò che ci teniamo stretto, però, è il suo ricordo. È indelebile nei nostri cuori e nelle nostre menti perché quel maledetto giorno di ventisei ...

