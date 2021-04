La forma dell’acqua e del benessere

Leggi su panorama

(Di domenica 25 aprile 2021) Situate in luoghi dalla bellezza mozzafiato, firmate da importanti progettisti, all'avanguardia a livello clinico: le terme italiane sono un gioiello del nostro turismo, da riscoprire e rilanciare anche all'estero. Marmi tirati a lucido, angoli arrotondati, lunghi corridoi da marciatori di spirito, profumo di storia dell'architettura. Quella che il professor Roberto Gargiani dell'École Polythecnique di Losanna ha da poco definito Razionalismo emozionale per l'identità democratica nazionale, in uno dei tre tomi per Skira sullo sviluppo dello stile littorio in Italia. E appartiene proprio a quegli anni Trenta e Quaranta il complesso termale di Castrocaro (Forlì-Cesena), riportato a nuovo da Benito Mussolini su progetto dell'ingegnere Diego Corsani, con decorazioni in stile Art déco ed esecuzione di quel Tito Chini lodato perfino da LeCorbusier. Tre edifici: lo stabilimento termale, il ...