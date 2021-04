La Compagnia del Cigno | il passato di Anna Valle | “Mi ha stravolto la vita” | Il racconto

(Di domenica 25 aprile 2021) L’incredibiledisul: “Mi hala”. Le parole della star de Ladelsono emozionanti.(Getty Images)Bellissima e bravissima,incanta tutti sullo schermo! La splendida attrice è tornata in televisione con Laelvestendo i panni di Irene, la moglie del protagonista, “il bastardo”, interpretato da Alessio Boni. La fiction, in onda ogni domenica in prima serata su Rai 1, sta riscuotendo un successo sensazionale, grazie anche ad un cast d’eccellenza. Oltre a Boni e alla, anche Carlotta Natoli, GiovMezzogiorno, Giorgio ...

Advertising

Linkiesta : Cala finalmente il sipario sulla farsa del grillismo (Pd permettendo). Una compagnia in disfacimento e un copione… - chetempochefa : 'Irma fu interrogata dai fascisti della Compagnia speciale del Capitano Tartarotti, volevano i nomi dei suoi compag… - RaiTre : Giovanissimo astro nascente del panorama musicale italiano: questa sera saremo in compagnia della talentuosa… - BabiAry08 : RT @Aleb34358667: #ÖzgeGürelENoi I tuoi personaggi ci hanno tenuto compagnia durante i mesi estivi e anche quest'anno siamo felici di poter… - babau_mr : RT @chetempochefa: 'Irma fu interrogata dai fascisti della Compagnia speciale del Capitano Tartarotti, volevano i nomi dei suoi compagni di… -

Ultime Notizie dalla rete : Compagnia del

LaCigno 2/ Anticipazioni puntata oggi 25 aprile: Marioni ad un bivio? DOVE SEGUIRE L'EVENTO IN TV E IN STREAMING A seguire la 93esima edizione degli Oscar è Sky che trasmette l'evento. ...LaCigno 2, anticipazioni puntata oggi, 25 aprile Prepararsi a combattere e La competizione sono questi i titoli degli episodi in onda oggi, 25 aprile, su Rai1, de LaCigno 2. ...La Compagnia del Cigno 2 torna in onda anche domenica prossima, il 2 maggio, con una nuova puntata in cui cercheremo di capire quali saranno le conseguenze delle bugie di Matteo. Lui e il maestro Mari ...Nel proseguo delle indagini, se vengono individuati collegamenti con altri casi, entrano a far parte di un focolaio). Del totale, 126 casi sono in isolamento domiciliare, 1 ricovero in terapia non int ...