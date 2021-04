La compagnia del cigno 2: le anticipazioni della terza puntata (Di domenica 25 aprile 2021) L'arrivo della direttrice di un'importante scuola americana smuove gli animi di insegnanti e allievi del Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano e rompe tutti gli equilibri. Si annuncia ricca di colpi di scena la terza puntata de La compagnia del cigno 2, la serie di Rai1 con Alessio Boni, Anna Valle e Mehmet Gunsur, ideata e diretta da Ivan Cotroneo con Monica Rametta, che racconta le vicende di sette giovani musicisti, il loro talento, la loro crescita e la salvezza che deriva dalla musica. Ecco cos'accadrà nei due nuovi episodi in onda domenica 25 aprile. La compagnia del cigno 2, le anticipazioni della terza puntata L'arrivo della direttrice di un'importante scuola americana, su ... Leggi su panorama (Di domenica 25 aprile 2021) L'arrivodirettrice di un'importante scuola americana smuove gli animi di insegnanti e allievi del Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano e rompe tutti gli equilibri. Si annuncia ricca di colpi di scena lade Ladel2, la serie di Rai1 con Alessio Boni, Anna Valle e Mehmet Gunsur, ideata e diretta da Ivan Cotroneo con Monica Rametta, che racconta le vicende di sette giovani musicisti, il loro talento, la loro crescita e la salvezza che deriva dalla musica. Ecco cos'accadrà nei due nuovi episodi in onda domenica 25 aprile. Ladel2, leL'arrivodirettrice di un'importante scuola americana, su ...

