La compagnia del cigno 2, Il miglio verde o Bumblebee? La tv del 25 aprile (Di domenica 25 aprile 2021) Per la prima serata in tv, domenica 25 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La compagnia del cigno”, con Alessio Boni e Anna Valle. Verranno proposti due episodi dal titolo “Prepararsi a combattere” e “La competizione”. Nel primo, l’arrivo della direttrice di un’importante scuola americana, su invito di Teoman, smuove gli animi di insegnanti e allievi. L’opportunità di vincere la borsa di studio messa in palio per l’occasione, dà subito il via alla competizione diretta, con il disaccordo di Marioni che non ama vedere i propri studenti sgomitare tra di loro per la vittoria… Nel secondo, la proposta privilegiata fatta a Matteo dal maestro Kayà, fa sì che un altro segreto vada a pesare sugli equilibri già precari dei ragazzi della compagnia e sul rapporto speciale con il maestro Marioni. Domenico soffre ... Leggi su bergamonews (Di domenica 25 aprile 2021) Per la prima serata in tv, domenica 25su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Ladel”, con Alessio Boni e Anna Valle. Verranno proposti due episodi dal titolo “Prepararsi a combattere” e “La competizione”. Nel primo, l’arrivo della direttrice di un’importante scuola americana, su invito di Teoman, smuove gli animi di insegnanti e allievi. L’opportunità di vincere la borsa di studio messa in palio per l’occasione, dà subito il via alla competizione diretta, con il disaccordo di Marioni che non ama vedere i propri studenti sgomitare tra di loro per la vittoria… Nel secondo, la proposta privilegiata fatta a Matteo dal maestro Kayà, fa sì che un altro segreto vada a pesare sugli equilibri già precari dei ragazzi dellae sul rapporto speciale con il maestro Marioni. Domenico soffre ...

Advertising

RaiTre : Giovanissimo astro nascente del panorama musicale italiano: questa sera saremo in compagnia della talentuosa… - 2Biagetti : RT @5dancingis: In futuro proverò a spostarmi in qualche località remota dove metterò a disposizione le mie competenze per creare una comun… - lela_pellegrini : -la sensazione del viso bruciato dopo una giornata di mare -cucinare qualcosa in compagnia -stare la sera fuori a guardare le stelle - Umby_1982 : RT @WCostituzione: @Adnkronos Non faccio il #vaccinoSperimentale neanche se mi pagano 100.000€. Sono in compagnia di premi Nobel come Monta… - _Tomteller_ : In un sabato sera in cui non sapevo assolutamente cosa fare oltre vedere Sassuolo-Samp, dal nulla, nel momento del… -