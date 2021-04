“La compagnia del cigno 2” anticipazioni: ecco cosa accadrà nella quarta puntata del 2 maggio 2021 (Di domenica 25 aprile 2021) Domenica due maggio il quarto appuntamento con la serie Rai La compagnia del cigno, giunto alla seconda stagione, che ci porta in un conservatorio molto speciale e ci accompagna a scoprire il talento di 7 giovani alle prese con la vita e le passioni. Le anticipazioni nella quarta puntata, composta da due episodi come sempre, il cui primo dal titolo Legami spezzati, ci mostrerà una situazione non idilliaca tra i ragazzi, tutto è stato infatti messo in discussione, e nonostante Sofia abbia tentato di riportare la pace, non è riuscita a mettere a posto le cose. Le bugie di Matteo, in particolare, hanno rovinato l’atmosfera portando la compagnia ad un punto di rottura, rovinando la fiducia e la lealtà che legavano i ragazzi i quali ora si ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 25 aprile 2021) Domenica dueil quarto appuntamento con la serie Rai Ladel, giunto alla seconda stagione, che ci porta in un conservatorio molto speciale e ci accompagna a scoprire il talento di 7 giovani alle prese con la vita e le passioni. Le, composta da due episodi come sempre, il cui primo dal titolo Legami spezzati, ci mostrerà una situazione non idilliaca tra i ragazzi, tutto è stato infatti messo in discussione, e nonostante Sofia abbia tentato di riportare la pace, non è riuscita a mettere a posto le cose. Le bugie di Matteo, in particolare, hanno rovinato l’atmosfera portando laad un punto di rottura, rovinando la fiducia e la lealtà che legavano i ragazzi i quali ora si ...

