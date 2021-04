La carriera infinita di Vanessa Ferrari: bronzo europeo sulle note di «Bella Ciao» (Di domenica 25 aprile 2021) Non sembra esserci nulla capace di fermare Vanessa Ferrari. A trent’anni è ancora in pedana e ancora sul podio. L’atleta bresciana ha vinto il bronzo nel corpo libero agli Europei di Basilea con un esercizio fatto sulle note della canzone simbolo della Resistenza. Ancora non ha il pass per Tokyo, che sarebbe la sua quarta Olimpiade, ma non ha alcuna intenzione di smettere di cercare di guadagnarselo in pedana. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 aprile 2021) Non sembra esserci nulla capace di fermare Vanessa Ferrari. A trent’anni è ancora in pedana e ancora sul podio. L’atleta bresciana ha vinto il bronzo nel corpo libero agli Europei di Basilea con un esercizio fatto sulle note della canzone simbolo della Resistenza. Ancora non ha il pass per Tokyo, che sarebbe la sua quarta Olimpiade, ma non ha alcuna intenzione di smettere di cercare di guadagnarselo in pedana.

