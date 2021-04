La capitale contro gli assembramenti | forze dell' ordine e varchi nella zona della movida

(Di domenica 25 aprile 2021) Speriamo che il passaggio agialla del Lazio non sia per molti traducibile a un 'liberi tutti' che significherebbe ritornare al punto di partenza. Per questo c'è bisogno dilli per tenere ...

Advertising

Syrenaegiziana : RT @globalistIT: - globalistIT : - alcinx : #Parigi dedica una targa al comandante #afgano che si batté contro i sovietici prima e i talebani poi. Alla celebra… - midnightsilvia : RT @DanielTaylorLt: Chiedo ai nuovi Partigiani e a tutti i Combattenti contro il Fascismo di oggi #25aprile Quando è che ci liberate da #… - LuigiIvanV : RT @GiancarloDeRisi: Londra. Il raduno dei manifestanti contro le restrizioni anti Covid decise dal governo. Migliaia hanno poi invaso le v… -

Ultime Notizie dalla rete : capitale contro

Il Fatto Quotidiano

"La lottala pandemia è la nostra battaglia comune. La Germania è solidale con l'India e sta ... fa sapere che più di 600 dispositivi saranno inviati e arriveranno martedì nellaindiana,...Speriamo che il passaggio a zona gialla del Lazio non sia per molti traducibile a un 'liberi tutti' che significherebbe ritornare al punto di partenza. Per questo c'è bisogno di controlli per tenere ...CAGLIARI ROMA FAZIO – Il gol di Fazio ha accorciato le distanze per i giallorossi durante Cagliari-Roma. Si tratta del primo gol stagionale per il difensore argentino in questa stagione, il numero 11 ...Tod's prima del week-end ha messo a segno un rally a due cifre: come spiegare tanti acquisti e cosa aspettarsi.