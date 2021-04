Juventus, Pirlo: «Bruttissimo primo tempo. Ramsey non ha fatto quello che doveva» (Di domenica 25 aprile 2021) Pirlo a Sky: le dichiarazioni post Fiorentina Juve. Le parole dell’allenatore bianconero dopo il match di Serie A Andrea Pirlo ha parlato a Sky dopo il pareggio con la Fiorentina. LA GARA – «Bruttissimo primo tempo, dovevamo affrontarlo in un altro modo. Eravamo in ritardo, poco aggressivi, non abbiamo attaccato la profondità… Meglio nel secondo tempo. Dopo l’infortunio di Danilo abbiamo provato a metterci a 3 dietro, avendo gli esterni più alti. Non ha funzionato quindi a fine primo tempo abbiamo campionato e messo Morata per il cambio di passo. Meglio nel secondo ma dovevamo affrontarla in un altro modo». DIFESA A TRE – «Oggi non è andata bene, avevamo provato una cosa ma ne è successa un’altra. In corsa abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021)a Sky: le dichiarazioni post Fiorentina Juve. Le parole dell’allenatore bianconero dopo il match di Serie A Andreaha parlato a Sky dopo il pareggio con la Fiorentina. LA GARA – «mo affrontarlo in un altro modo. Eravamo in ritardo, poco aggressivi, non abbiamo attaccato la profondità… Meglio nel secondo. Dopo l’infortunio di Danilo abbiamo provato a metterci a 3 dietro, avendo gli esterni più alti. Non ha funzionato quindi a fineabbiamo campionato e messo Morata per il cambio di passo. Meglio nel secondo mamo affrontarla in un altro modo». DIFESA A TRE – «Oggi non è andata bene, avevamo provato una cosa ma ne è successa un’altra. In corsa abbiamo ...

