Juventus | Pirlo ammette | “Immagino che la società non sia contenta”

Andrea Pirlo pareggia contro la Fiorentina di Beppe Iachini. Nel post partita ha analizzato il match dello stadio Franchi. Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina di Beppe Iachini. Ecco quanto dichiarato ai microfoni dell'emittente satellitare: "Abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

