Juventus, Morata: «Il gol? Non lo ricorderà nessuno. Resterei qui a vita» (Di domenica 25 aprile 2021) Alvaro Morata ha parlato dopo il pareggio tra Fiorentina e Juve. Le parole dello spagnolo sul match ma anche sul futuro Morata ha parlato a Sky Sport dopo Fiorentina Juve. gol – «Un gol nessuno se lo ricorda se non porta a una vittoria. Potevamo fare altri gol, abbiamo avuto un buon atteggiamento nel secondo tempo e questo atteggiamento ci farà vincere». COMPLIMENTI – «Non mi piace andare a casa con un pareggio. Vi ringrazio per i complimenti ma non conta chi scende in campo o chi segna ma portare il risultato a casa. Quest’anno è complicato e duro, con tante difficoltà. Dobbiamo prendere quello che c’è di positivo, dare il massimo e lottare. Oggi nel secondo tempo abbiamo mostrato il carattere Juve e siamo andati vicini a vincerla». FUTURO – «Io un calciatore professionista, fino a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Alvaroha parlato dopo il pareggio tra Fiorentina e Juve. Le parole dello spagnolo sul match ma anche sul futuroha parlato a Sky Sport dopo Fiorentina Juve.– «Unse lo ricorda se non porta a una vittoria. Potevamo fare altri, abbiamo avuto un buon atteggiamento nel secondo tempo e questo atteggiamento ci farà vincere». COMPLIMENTI – «Non mi piace andare a casa con un pareggio. Vi ringrazio per i complimenti ma non conta chi scende in campo o chi segna ma portare il risultato a casa. Quest’anno è complicato e duro, con tante difficoltà. Dobbiamo prendere quello che c’è di positivo, dare il massimo e lottare. Oggi nel secondo tempo abbiamo mostrato il carattere Juve e siamo andati vicini a vincerla». FUTURO – «Io un calciatore professionista, fino a ...

Advertising

goal : 45' Juventus bring on Alvaro Morata for the second half 47' Alvaro Morata equalises - WhoScored : ?? 46' ?? Morata subbed on ???? ?????????????? ?????????? ?? Morata fires Juventus level at Fiorentina - forumJuventus : Morata post #FiorentinaJuve: 'Ho segnato ma non sono mai contento quando non vinciamo. Futuro? Resterei a vita alla… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: Morata post #FiorentinaJuve: 'Ho segnato ma non sono mai contento quando non vinciamo. Futuro? Resterei a vita alla Juve… - Mediagol : #Fiorentina-#Juventus, Iachini: 'C'è rammarico, gran gol di Morata. Ribery? Professionista serio, sono sicuro di un… -