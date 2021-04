Juventus, De Ligt ammonito: scatta la squalifica (Di domenica 25 aprile 2021) Matthijs De Ligt è stato ammonito nel corso di Fiorentina-Juve: diffidato, salta la gara contro l’Udinese Matthijs De Ligt è stato ammonito nel corso del secondo tempo della gara contro la Fiorentina. Brutto fallo del difensore olandese che gli costa il cartellino giallo: pesante ammonizione per l’olandese che era nell’elenco dei diffidati. LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 De Ligt salta la sfida con l’Udinese in programma domenica 2 maggio: al suo posto con ogni probabilità, accanto a Giorgio Chiellini, giocherà Leonardo Bonucci apparso un po’ in affanno contro la Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Matthijs Deè statonel corso di Fiorentina-Juve: diffidato, salta la gara contro l’Udinese Matthijs Deè statonel corso del secondo tempo della gara contro la Fiorentina. Brutto fallo del difensore olandese che gli costa il cartellino giallo: pesante ammonizione per l’olandese che era nell’elenco dei diffidati. LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Desalta la sfida con l’Udinese in programma domenica 2 maggio: al suo posto con ogni probabilità, accanto a Giorgio Chiellini, giocherà Leonardo Bonucci apparso un po’ in affanno contro la Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

