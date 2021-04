Juve sotto con la Fiorentina | decisivo il VAR

(Di domenica 25 aprile 2021) Massa, dopo aver consultato il Var, ha assegnato un rigore alla, realizzato da Vlahovic, per un fallo di mano di Rabiot Laè passata in vantaggio con Vlahovic su calcio di rigore. Il penalty è stato assegnato dopo un fallo di mano di Rabiot che è stato visto da Massa al VAR. L’Attaccante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

VINOVO - La Roma centra l'impresa: perde 3 - 2 in casa dellala semifinale di ritorno ma festeggia la sua prima finale . In casa della Vecchia Signora l'...di un errore di Giulianiporta ma ...Coppa Italia TIMVISION Impresa della Roma, che perde 3 - 2 in casa dellama conquista la sua prima finale A Vinovo le bianconere trovano il vantaggio al fotofinish ma ...un errore di Giuliani...– E’ un giorno importante per la Roma Femminile di Betty Bavagnoli. La vincente tra Juventus e Roma affronterà in finale il Milan “È la partita più importante di questi tre anni”, aggiunge Anna Maria ...29' - Che personalità dell'attaccante della Fiorentina! Vlahovic fa lo scavetto, Szczesny si butta da una parte e la Fiorentina può esultare: è 1-0! 29' . GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLLL!!! VLAHOVIC COL CUC ...