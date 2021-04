John Cena compie gli anni e James Gunn gli regala lo trolla (di nuovo) con le empanadas

Leggi su movieplayer

(Di domenica 25 aprile 2021) Avete fatto gli auguri di buon compleanno asì, e come regalo ha deciso di fargli mangiaresul set di Peacemaker. Il 23 aprile è stato il compleanno dia.k.a. Peacemaker nei progetti DC diretti da, il film The Suicide Squad e la serie tv Peacemaker. Ma vediamo come il regista ha augurato all'attore un felice compleanno. Spoiler: c'entrano le, che sul set di The Suicide Squad,aveva già mangiato in quantità "importanti". The Suicide Squad:ha mangiato 40per una sdel film Su Twitter,ha ricevuto gli auguri di ...