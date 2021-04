Italia golosa | il miglior zafferano | il peperoncino biodinamico | la liquirizia Dop Da Nord a Sud l' Italia è uno scrigno di tesori golosi

Leggi su iodonna

(Di domenica 25 aprile 2021) Tra curiosità e voglia di ripartire, un itinerario del gusto alla scoperta di zone poco battute. A caccia di delizie Liguria Liguria, Alpi Liguri, vista dal Balcone di Marta Mai provato la cucina bianca? Andar per piante e spezie. Tra le tante ragioni per partire c’è la “caccia” ai giacimenti gastronomici, che esistono in ogni angolo d’. A cominciare dall’ aglio di Vessalico, in Alta Valle Arroscia, uno spicchio di Liguria poco noto appena sopra ad Albenga, parte del Parco Naturale Regionale delle Api Liguri ( parks.it ), ideale per passeggiate nel verde. Conosciuto per l’estrema digeribilità e la conservabilità, l’aglio di Vessalico si raccoglie all’inizio di giugno, va essiccato per circa 20 giorni e infine viene intrecciato. Le 15mile trecce sono in vendita dal 2 luglio nella fiera nel parco Canavai a Vessalico (vessaglio.it). ...