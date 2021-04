Advertising

TodayEuropa : #Attualità #Network Israele batte il Covid, ma niente vaccini ai palestinesi. E a Gaza è piena emergenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele batte

EuropaToday

ha comunque fornito dosi per gli operatori sanitari dei territori vicini e per i quasi 130.000 palestinesi che lavorano in. Non abbastanza per fermare l'avanzata del virus e anche le ...... nessun decesso da Covid in 24 ore, prima volta in 10 mesi 23 Aprile 2021 In, per la prima ... Read More Sport Serie A: Napoli - Lazio 5 - 2, il risultato e i gol 22 Aprile 2021 Il Napoli5 ...Diretta Ostrow Nes Ziona streaming video tv, oggi domenica 25 aprile: orario e risultato live della finale di FIBA Europe Cup 2021 da Tel Aviv.Israele può comunque contare su un tasso di vaccinazione di quasi il 90% tra la popolazione over 50, quella più vulnerabile. Israele ha comunque fornito dosi per gli operatori sanitari dei territori v ...