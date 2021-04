Isola dei Famosi | Mediaset decide per un cambio drastico | Ilary Blasi “Stravolta”

Leggi su cityroma

(Di domenica 25 aprile 2021)corre ai ripari edi stravolgere la programmazione de L’deiper cercare di ottenere più ascolti. Il ritorno diin prima serata alla conduzione de L’deiè stato caratterizzato per il momento da problematiche di diverso tipo. Questa edizione del reality è la più complessa da quando va in onda, visto che i concorrenti eliminati al televoto decidono spesso di abbandonare il programma eliminando la possibilità di vedere come se la caverebbero da soli sull’altra spiaggia. Inoltre ci sono stati diversi incidenti che hanno portato ad abbandoni (basti pensare ad Elisa Isoardi e Paul Gascoigne), e scelte della produzione che non hanno pagato: come quella di fare rimanere l’ex calciatore nonostante ...