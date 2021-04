Isola dei famosi: Elettra Lamborghini svela il vincitore? (Di domenica 25 aprile 2021) Elettra Lamborghini è una degli opinionisti di questa edizione dell’Isola dei famosi; insieme a Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi commenta in ogni diretta le imprese dei naufraghi. Da grande esperta dei reality, la bella romagnola ha detto la sua su alcuni di loro, iniziando a svelare dei pronostici sul possibile vincitore. Chi è secondo la cantante reggaeton il prossimo naufrago vincitore dell’Isola? Ilary Blasi, per rendere quest’edizione dell’Isola dei famosi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 25 aprile 2021)è una degli opinionisti di questa edizione dell’dei; insieme a Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi commenta in ogni diretta le imprese dei naufraghi. Da grande esperta dei reality, la bella romagnola ha detto la sua su alcuni di loro, iniziando are dei pronostici sul possibile. Chi è secondo la cantante reggaeton il prossimo naufragodell’? Ilary Blasi, per rendere quest’edizione dell’deiArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - Michela40464796 : RT @ipertao: Un’incommentabile Valentina Persia... anzi ragazzi guardate questo video e commentatela voi! Inoltre vorrei ricordare al grupp… - NCDrusus38 : RT @claviggi: Tutto così tanto verde da metterci di buonumore #roma Tevere, Isola Tiberina, noto anche come ponte dei Quattro Capi o Pons… -